Марочко: Российские силы начали зачистку Шандриголово в ДНР

Он отметил, что к западу и северо-западу от Шандриголово все еще находятся достаточно мощные укрепленные районы противника. По его словам, значительная часть территории в районе населенных пунктов Среднее и Шандриголово превратилась в так называемую серую зону. Специалист пояснил, что это означает увеличение межпозиционного пространства, которое в настоящее время не находится под чьим-либо полным контролем.