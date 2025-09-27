Марочко: Российские силы начали зачистку Шандриголово в ДНР

Военнослужащие ВСУ оставили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Российские подразделения приступили к зачистке территории, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинских формирований в Шандриголово уже не осталось. Марочко уточнил, что российские военные проводят зачистку района, но говорить о полном освобождении населенного пункта можно будет только после ликвидации серьезного укрепрайона в районе Александровки, расположенной западнее.
Он отметил, что к западу и северо-западу от Шандриголово все еще находятся достаточно мощные укрепленные районы противника. По его словам, значительная часть территории в районе населенных пунктов Среднее и Шандриголово превратилась в так называемую серую зону. Специалист пояснил, что это означает увеличение межпозиционного пространства, которое в настоящее время не находится под чьим-либо полным контролем.
Ранее сообщалось, что российская армия сжимает кольцо вокруг Купянска. Освобождение города ускорит установление контроля над ключевыми позициями обороны ВСУ в Донбассе, речь идет о Славянске и Краматорске. Происходит это несмотря на то, что ВСУ выстроили мощную оборону в Купянске, превратив город в крепость.