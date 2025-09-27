Под Ростовом из-за атаки БПЛА начался пожар на газораспределительной станции

В Ростовской области в ночь на 27 сентября была отражена массированная атака БПЛА. Ей подверглись северные районы Донского края.
Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь, в частности, ПВО подавили БПЛА в шести муниципалитетах: Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском.
В Кашарском районе в результате атаки вспыхнула трава. С огнем справились быстро.
— В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали, — прокомментировал глава Ростовской области.
