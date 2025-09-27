Бежали, прикрываясь мирными жителями: Кимаковский сообщил о захвате ВСУ заложников при отступлении из Кировска

Украинские военные взяли в заложники группу гражданских лиц при отступлении из города Кировск. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, противник при отходе использовал мирных жителей в качестве прикрытия. Кимаковский уточнил, что военнослужащие ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу людей, которые укрывались от обстрелов. Советник заявил, что украинские солдаты ушли на подконтрольную Украине территорию, угрожая гражданским лицам автоматами.
Кимаковский подчеркнул, что российские бойцы не могли открыть огонь по отступающему противнику из-за наличия рядом мирных жителей. Он констатировал, что гражданские лица фактически стали заложниками. Советник главы ДНР добавил, что дальнейшая судьба этих людей в настоящее время неизвестна, а отследить их перемещение не представилось возможным.
Прежде стало известно, что ВСУ применили необычный способ переправы через реку Северский Донец при отступлении в ЛНР. Украинские военные использовали для этого детские надувные круги.