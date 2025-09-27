Бежали, прикрываясь мирными жителями: Кимаковский сообщил о захвате ВСУ заложников при отступлении из Кировска

По его словам, противник при отходе использовал мирных жителей в качестве прикрытия. Кимаковский уточнил, что военнослужащие ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу людей, которые укрывались от обстрелов. Советник заявил, что украинские солдаты ушли на подконтрольную Украине территорию, угрожая гражданским лицам автоматами.