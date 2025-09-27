Минобороны РФ: Над Воронежской областью уничтожены шесть БПЛА

Над Воронежской областью уничтожены шесть БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
Всего в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 27 БПЛА над Ростовской, два — над Курской и один — над Белгородской областью.
