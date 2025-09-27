Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: Над Воронежской областью уничтожены шесть БПЛА

Всего за ночь были уничтожены 55 БПЛА.

Источник: АиФ Воронеж

Над Воронежской областью уничтожены шесть БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 27 БПЛА над Ростовской, два — над Курской и один — над Белгородской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше