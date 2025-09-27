Беспилотник ВСУ нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

Беспилотник украинской армии нанес удар по нефтеперекачивающей станции в деревне Конары Цивильского округа в Чувашии. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом утром в субботу, 27 сентября, сообщил глава республики Олег Николаев, уточнив, что целостность объекта не нарушена, а нанесенный ущерб незначителен.