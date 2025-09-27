Ричмонд
Беспилотник ВСУ нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

Пострадавших в результате атаки дронов на Чувашию нет.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник украинской армии нанес удар по нефтеперекачивающей станции в деревне Конары Цивильского округа в Чувашии. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом утром в субботу, 27 сентября, сообщил глава республики Олег Николаев, уточнив, что целостность объекта не нарушена, а нанесенный ущерб незначителен.

«Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Николаев отметил, что сейчас система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. «Мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры», — добавил он.

Накануне Министерство обороны РФ заявило об отражении масштабной атаки беспилотников. По данным российского военного ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 27 сентября, перехватили и уничтожили в общей сложности 55 дронов украинской армии.