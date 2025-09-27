В Волгограде при атаке БПЛА повреждены торговые объекты

Атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны.
При нападении никто из жителей не пострадал. Повреждения получили два нестационарных торговых объекта, расположенных в Красноармейском районе Волгограда.
По данным Минобороны России, над Волгоградской областью были сбиты пять БПЛА.
