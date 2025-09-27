Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде при атаке БПЛА повреждены торговые объекты

В ночь на 27 сентября ВСУ атаковали территорию Волгоградской области при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны.

При нападении никто из жителей не пострадал. Повреждения получили два нестационарных торговых объекта, расположенных в Красноармейском районе Волгограда.

По данным Минобороны России, над Волгоградской областью были сбиты пять БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше