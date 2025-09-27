Ричмонд
В Новороссийске осмотрели 122 квартиры после атаки БПЛА

В Новороссийске продолжают восстановление жилья после атак БПЛА.

Источник: соцсети

В Новороссийске продолжаются восстановительные работы и оформление выплат для пострадавших после атаки БПЛА. За один рабочий день специалисты обследовали 122 квартиры с повреждениями. Осмотры будут вестись и в выходные, а с понедельника начнет работу экспертная комиссия для по квартирной оценки ущерба.

Электроснабжение в поврежденных домах уже восстановлено, ведутся работы по возобновлению газоснабжения. Демонтаж поврежденной кровли на доме № 55 по улице Шевченко задерживается из-за неблагоприятных погодных условий. На придомовых территориях навели санитарный порядок — волонтеры активно помогают жителям с уборкой и вывозом мусора.

«Спасатели и сотрудники управляющих компаний обходят квартиры и временно закрывают разбитые оконные проемы защитной пленкой. Следующий этап — сбор и оформление документов для выплат компенсаций: пострадавшим жителям нужно предоставить необходимый пакет бумаг в администрацию Центрального внутригородского района», — сообщил глава города Андрей Кравченко.

Городские службы продолжают работу в круглосуточном режиме, координируя восстановление инфраструктуры и помощь гражданам.

