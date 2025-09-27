ВС России поразили тяговые подстанции, используемые ВСУ для ж/д перевозок

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам хранения и пуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах», — говорится в сводке российского ведомства.