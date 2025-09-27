Ричмонд
ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики… Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области… Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.