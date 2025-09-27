Силы ПВО РФ за сутки сбили 131 БПЛА ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86 900 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 261 танк и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц специальной военной автомобильной техники.
