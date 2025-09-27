Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс

Удары наносились БПЛА, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.
Отмечается, что также нанесено поражение местам хранения и пуска беспилотников дальнего действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 138 районах.
В ведомстве уточнили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две управляемые авиационные бомбы и 131 дрон самолетного типа.
Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» завладели военной техникой и припасами ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Новоивановка в Днепропетровской области (ДНР). Также в районе лесополосы были найдены американские бронетранспортеры М113, брошенные украинскими военными.