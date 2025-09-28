Рядовой из Слюдянского района погиб в зоне СВО

Позже он женился и стал отцом. Через некоторое время супруги развелись, однако поддерживали хорошие отношения друг с другом. Во втором браке у Александра появился еще один сын. С 2010 по 2016 год мужчина работал на карьере «Перевал». В 2014 году он поступил в Иркутский политех на специальность «Горное дело». Дальнейший трудовой путь продолжил на Камчатке, работая вахтовым методом.