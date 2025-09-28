Рядовой из Слюдянского района погиб в зоне СВО

В Слюдянке простятся с погибшим в зоне СВО рядовым Александром Парниковым. Мужчина пал 22 августа 2024 года при выполнении боевой задачи. Как рассказал командир военной части, боец ценой жизни обеспечил выполнение задания и спас сослуживцев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации Слюдянки.
Александр Парников родился 10 декабря 1981 года в Новокузнецке Кемеровской области в семье сталевара и медсестры. Был младшим ребенком. В 1990-е годы вся семья переехала в село Тибельти Слюдянского района.
Александр Парников окончил школу № 2. В период обучения активно занимался борьбой и теннисом. Затем поступил в техникум, где освоил профессию слесаря-механика. В течение 2 лет проходил срочную службу сначала в Чите, потом в Улан-Удэнских войсках связи. Свой трудовой путь мужчина начал в СИЗО Слюдянского отдела ОМВД.
Позже он женился и стал отцом. Через некоторое время супруги развелись, однако поддерживали хорошие отношения друг с другом. Во втором браке у Александра появился еще один сын. С 2010 по 2016 год мужчина работал на карьере «Перевал». В 2014 году он поступил в Иркутский политех на специальность «Горное дело». Дальнейший трудовой путь продолжил на Камчатке, работая вахтовым методом.
В июле 2024 года мужчина принял твердое решение заключить контракт на прохождение военной службы, где получил позывной «Вектор». Погибшего бойца проводят в последний путь в Свято-Никольском храме Слюдянки.