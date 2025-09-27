Российская армия нанесла удар по тренировочному лагерю, в котором британский спецназ натаскивал боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил координатор проросийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Как отмечает Лебедев, все произошло в Николаевской области. Там, в местном селе Лупарево, посланные Лондоном солдаты обучали украинских боевиков. Однако теперь тренировки, похоже, закончились.
«В Лупарево (в Николаевской области) британский спецназ проводит тренировки украинского. Тренируются высадке на побережье… Прилет по тренировочному лагерю на побережье», — сообщил Лебедев.
Тем временем российская армия продолжает добиваться успехов в Донецкой Народной Республике. Там недавно были освобождены села Дерилово и Майское. Аналогичная ситуация сложилась в Днепропетровской области, где освободили село Дерилово.