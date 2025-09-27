МО: Сбиты 11 украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями

Российские системы ПВО сбили десять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«С 08:00 до 13:00 по московскому времени 27 сентября дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали десять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Пять из них были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и два — над Брянской», — отметили в ведомстве.
Накануне в Ростовской области силы ПВО за ночь уничтожили 27 БПЛА.
