МО: Сбиты 11 украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями

Российские силы ПВО отразили атаку противника.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО сбили десять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 08:00 до 13:00 по московскому времени 27 сентября дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали десять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Пять из них были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и два — над Брянской», — отметили в ведомстве.

Накануне в Ростовской области силы ПВО за ночь уничтожили 27 БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше