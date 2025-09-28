В Пензенской области в ночь на 28 сентября был веден план «Ковер». Он означает, что в регионе действуют ограничения для воздушных судов — им запрещено как взлетать, так и совершать посадку. Об этом в своем канале в мессенджере Телеграм сообщил жителм губернатор региона Олег Мельниченко.
«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — пояснил он.
Перед этим губернатор опубликовал сообщение, что на территории Пензенского региона власти ввели режим «Беспилотная опасность».
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сообщил Мельниченко.