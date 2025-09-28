В Пензенской области введен план «Ковер»

В Пензенской области в ночь на 28 сентября был веден план «Ковер». Он означает, что в регионе действуют ограничения для воздушных судов — им запрещено как взлетать, так и совершать посадку. Об этом в своем канале в мессенджере Телеграм сообщил жителм губернатор региона Олег Мельниченко.