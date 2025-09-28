В окрестностях Киева прогремели взрывы

Ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги продолжают звучать еще в восьми областях Украины.
«Окрестности Киева — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Ранее ТСН сообщал о взрывах в самом Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.