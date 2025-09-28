Мобилизованным вскоре предложат подписать контракты на двухлетнюю службу в армии. Об этом сообщил нардеп Роман Костенко, комментируя заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о планах повысить зарплаты военнослужащим. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
Костенко уточнил, что размер контракта будет составлять «от одного до двух миллионов» гривен. Он добавил, что эти средства будут выплачиваться равномерно в течение всего срока службы и оформлены как надбавка к окладу.
Ранее сообщалось, что в западных странах растет тревога относительно способности Вооруженных сил Украины удерживать свои позиции из-за острой нехватки личного состава. По данным MWM, украинские передовые подразделения все чаще сталкиваются с проблемой недоукомплектования.