Расчет БПЛА ВДВ в воздушном бою уничтожил дрон ВСУ самолетного типа

«Наиболее сложными целями считаются БПЛА самолетного типа, достигающие высоты 3 500 метров. Подразделения ПВО Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают БПЛА ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Верба» подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск успешно уничтожают воздушные мишени. Наряду сними для уничтожения БПЛА применяются беспилотники.