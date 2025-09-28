Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет БПЛА ВДВ в воздушном бою уничтожил дрон ВСУ самолетного типа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчет БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожил дрон ВСУ самолетного типа на высоте 3,5 тыс. метров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Наиболее сложными целями считаются БПЛА самолетного типа, достигающие высоты 3 500 метров. Подразделения ПВО Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают БПЛА ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Верба» подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск успешно уничтожают воздушные мишени. Наряду сними для уничтожения БПЛА применяются беспилотники.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше