Д-30 Центральной группировки ВС РФ поразили пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 Центральной группировки ВС РФ на красноармейском направлении поразил пункт управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчет буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт управления БПЛА располагался в полуразрушенном здании, в районе которого операторы разведывательных дронов соединения обнаружили маршруты передвижения и плохо замаскированные антенны управления. Координаты для поражения получил расчет гаубицы Д-30, выполняющий огневые задачи на передовых позициях. Получив координаты выявленной вражеской цели, артиллеристы соединения произвели серию выстрелов 122-мм снарядами и методично уничтожили сооружение, в котором укрывались операторы БПЛА и оборудование для управления дронами ВСУ, расчистив воздушное пространство над отрезком маршрута продвижения штурмовых подразделений группировки.

