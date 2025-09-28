Артиллеристы Восточной группировки ВС РФ поразили позиции ВСУ

Также в военном ведомстве рассказали, как разведчики Восточной группировки выявили в лесополосах опорные пункты противника, а также движение автотранспорта, перевозивший личный состав украинских боевиков. В результате точных ударов операторов FPV-дронов группировки войск «Восток» были уничтожены автомобили и личный состав ВСУ. Ротация была сорвана, что дестабилизировало положение боевиков украинского режима на данном участке фронта.