Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропорта

В ночь с 27 на 28 сентября в Волгограде вновь действовал план «Ковёр».

Из-за угрозы массового налёта беспилотников Росавиация вводила запрет на приём и отправку самолётов. Он действовал с 23:21 по 2:40. В этот период мониторинговые Telegram-каналы сообщали о приближении к Волгоградской области нескольких групп БПЛА.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — сообщил официальный представитель авиационного агентства.

Отметим, аналогичные меры из-за атаки БПЛА предпринимались и 27 сентября. Тогда работа аэропорта была парализована на протяжении двух часов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше