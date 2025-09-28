В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропорта

Из-за угрозы массового налёта беспилотников Росавиация вводила запрет на приём и отправку самолётов. Он действовал с 23:21 по 2:40. В этот период мониторинговые Telegram-каналы сообщали о приближении к Волгоградской области нескольких групп БПЛА.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — сообщил официальный представитель авиационного агентства.
Отметим, аналогичные меры из-за атаки БПЛА предпринимались и 27 сентября. Тогда работа аэропорта была парализована на протяжении двух часов.
