Российские военнослужащие за прошедшую неделю добились заметного продвижения в районах Тихого и Волчанских Хуторов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Что касается направления на Волчанск в Харьковской области, за неделю отмечаются успехи в районах населённых пунктов Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, наши военнослужащие достигли значительных результатов юго-западнее и западнее Волчанска», — подчеркнул он.
Военный аналитик подчеркнул, что на волчанском направлении российские войска «ведут планомерную боевую работу».
Ранее сообщалось, что российская армия сжимает кольцо вокруг Купянска. Освобождение города ускорит установление контроля над ключевыми позициями обороны ВСУ в Донбассе, речь идет о Славянске и Краматорске. Происходит это несмотря на то, что ВСУ выстроили мощную оборону в Купянске, превратив город в крепость.