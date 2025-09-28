Марочко: Российские войска за неделю расширили зону контроля у Волчанска

Ранее сообщалось, что российская армия сжимает кольцо вокруг Купянска. Освобождение города ускорит установление контроля над ключевыми позициями обороны ВСУ в Донбассе, речь идет о Славянске и Краматорске. Происходит это несмотря на то, что ВСУ выстроили мощную оборону в Купянске, превратив город в крепость.