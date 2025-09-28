Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 — над территорией Курской области, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, восемь — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Тульской области, три — над территорией Ярославской области, два — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше