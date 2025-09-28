ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник

«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 — над территорией Курской области, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, восемь — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Тульской области, три — над территорией Ярославской области, два — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше