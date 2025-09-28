Российские войска взяли важный рубеж на одном из направлений СВО

«Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях, запускают дроны», — резюмировал чиновник, комментируя ситуацию в регионе.