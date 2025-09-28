Российские войска взяли важный рубеж на одном из направлений СВО. Отмечается, что речь идет о карантинном острове в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях, запускают дроны», — резюмировал чиновник, комментируя ситуацию в регионе.
Сальдо заявил, что операторы дронов и российская артиллерия ведут огонь по позициям украинских военных. По его словам, Вооружённые силы России контролируют ситуацию, но полное освобождение острова в условиях постоянного сопротивления пока невозможно, подчеркнул губернатор.
Ранее KP.RU сообщил, что российские войска уверенно продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим. Недавно стало известно, что солдаты РФ взяли под контроль населенные пункты Дерилово, Майское и Степовое.