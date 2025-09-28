Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности РФ на Украине

Польские военные подняли в воздух дежурные истребители в связи с активностью, которую якобы проявляет российская авиация на Украине, сообщило оперативное командование родов войск Вооружённых сил Польши.
«Внимание. Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в рамках существующих процедур принято решение о «задействовании всех имеющихся сил и средств».
Министерство обороны РФ ранее не раз подчёркивало, что российская авиация строго соблюдает международные правила. Ведомство уточняло, что при полётах не допускается пересечение воздушных трасс и сближения с воздушными судами других стран.