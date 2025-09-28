Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности РФ на Украине

Командование родов войск ВС Польши сообщило о «задействовании всех имеющихся сил и средств».

Источник: Аргументы и факты

Польские военные подняли в воздух дежурные истребители в связи с активностью, которую якобы проявляет российская авиация на Украине, сообщило оперативное командование родов войск Вооружённых сил Польши.

«Внимание. Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках существующих процедур принято решение о «задействовании всех имеющихся сил и средств».

Министерство обороны РФ ранее не раз подчёркивало, что российская авиация строго соблюдает международные правила. Ведомство уточняло, что при полётах не допускается пересечение воздушных трасс и сближения с воздушными судами других стран.