Минобороны: за ночь на 28 сентября был уничтожен 41 БПЛА над территорией РФ

За ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 41 украинский беспилотник самолетного типа в различных регионах страны. Об этом рассказали в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Отмечается, что враг снова предпринял попытку атаковать российские регионы с помощью БПЛА, но российские системы ПВО предотвратили разрушения и жертвы, уничтожив угрозу. При этом отмечается, что больше всего беспилотников было сбито над территорией Курской и Брянской областей.
