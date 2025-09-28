Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за ночь на 28 сентября был уничтожен 41 БПЛА над территорией РФ

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Курской и Брянской областях.

Источник: Комсомольская правда

За ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 41 украинский беспилотник самолетного типа в различных регионах страны. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Отмечается, что враг снова предпринял попытку атаковать российские регионы с помощью БПЛА, но российские системы ПВО предотвратили разрушения и жертвы, уничтожив угрозу. При этом отмечается, что больше всего беспилотников было сбито над территорией Курской и Брянской областей.

Ранее KP.RU сообщил, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о взятии важного рубежа российскими военными.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше