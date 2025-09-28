«Была градация по силе пыток»: Кимаковский рассказал об истязаниях жителей Донбасса

«В 14-м, 15-м, да и в 16-м годах, процентов 90−95 людей, которые попадали в застенки спецслужб Украины, они подвергались пыткам. У нас даже была градация, в какие руки ты попадешь, где тебя будут пытать больше, где меньше. Если ты попадал в националистические подразделения, то тебя могли убить, человек пропадал без вести. Там пытали сильнее всего. На втором месте была СБУ», — рассказал Кимаковский в интервью ТАСС.