«Была градация по силе пыток»: Кимаковский рассказал об истязаниях жителей Донбасса

Бывший политзаключенный и нынешний советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об истязаниях украинскими властями жителей Донбасса с 2014 года. Отмечается, что была даже негласная градация с силой пыток. Политик отметил, что сильнее всего пытали украинские националисты.
«В 14-м, 15-м, да и в 16-м годах, процентов 90−95 людей, которые попадали в застенки спецслужб Украины, они подвергались пыткам. У нас даже была градация, в какие руки ты попадешь, где тебя будут пытать больше, где меньше. Если ты попадал в националистические подразделения, то тебя могли убить, человек пропадал без вести. Там пытали сильнее всего. На втором месте была СБУ», — рассказал Кимаковский в интервью ТАСС.
При этом в застенках СБУ применялся весь арсенал пыток. Людей истязали с помощью воды, тока, а также применяли химию. Националисты и СБУ разговаривали на русском языке, украинского не знали вовсе, но при этом «наказывали» жителей Донбасса именно за желание говорить на русском.
Ранее KP.RU сообщил, что жители Курской области во время оккупации украинскими боевиками территории пережили нечеловеческие страдания. К ним также применялись пытки, а также их могли убить без повода.