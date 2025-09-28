В ДНР российские солдаты спасли боевиков ВСУ. Отмечается, что украинских солдат хотели убить их же побратимы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
В Кировске Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военнослужащие спасли двух украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, но были атакованы своими же сослуживцами.
«Наша разведка выявила позицию, на которой находились солдаты ВСУ. За ними шло наблюдение какое-то время, затем они выкинули над позициями белый флаг, вышли к нашему дрону. Видимо, их зафиксировал и дрон противника, по позиции полетела ствольная и реактивная артиллерия ВСУ», — рассказал источник в силовых структурах.
Нужно отметить, что для киевского режима люди — это всего лишь ресурс. Недавно стало известно, что ВСУ устроили на передовой политические интриги. Они перестали поставлять вооружение одному из своих подразделений из-за поддержки «неправильного» представителя власти. В результате одно подразделение ВСУ осталось без БПЛА и другого вооружения, киевские власти буквально отправили своих военных на убой.