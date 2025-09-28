Марочко: освобождение Дроновки нарушит логистику ВСУ на севере Северска в ДНР

Освобождение расположенного в Донецкой Народной Республике села Дроновка и дальнейшее продвижение в сторону Платоновки уничтожит логистику боевиков Вооруженных сил Украины в северной части Северска. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, подобные успехи российской армии станут серьезной проблемой для ВСУ. Поскольку у украинских боевиков попросту не будет возможности обеспечивать свои подразделения припасами и снарядами.
«Если мы овладеем Дроновкой и продвинемся по направлению населенного пункта Платоновка, то вся северная часть населенного пункта Северска будет лишена нормальной логистики», — сказал эксперт.
Он также добавил, что при таком развитии событий у ВСУ останется только западная часть возле Северска. Но и там для них все складывается не лучшим образом.
«У противника остается только западное направление (возле Северска — прим.ред.), которое уже тоже под плотным огневым воздействием российской армии», — добавил Марочко.
Немногим ранее военный эксперт сообщал об обстановке возле Волчанска. Он подчеркивал, что там российская армия успешно расширила зону контроля. При этом на достигнутом никто не останавливается. Сейчас, добавил Марочко, продолжается «планомерная боевая работа».