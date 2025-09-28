Ричмонд
Украинские БПЛА перехватили в небе над тремя районами Ростовской области

Минувшей ночью атаке вражеских беспилотников подверглись три района Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Силами ПВО беспилотники уничтожили в небе над Морозовским, Кашарским и Шолоховским районами. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.

