Украинские БПЛА перехватили в небе над тремя районами Ростовской области

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Силами ПВО беспилотники уничтожили в небе над Морозовским, Кашарским и Шолоховским районами. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
