Марочко: ВС России плотно бьют по последнему форпосту ВСУ возле Северска

Марочко отметил, что ВСУ несут большие потери в селе Дроновка возле Северска.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент российская армия продолжает наносить плотные удары по селу Дроновка, которое считается последним форпостом боевиков Вооруженных сил Украины у Северска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Марочко, ситуация в Дроновке для ВСУ складывается более чем прискорбная. Поскольку украинские боевики, будучи под плотным огнем, несут серьезные потери. Из-за этого Киев вынужден либо перебрасывать войска, либо передислоцировать их подальше от населенного пункта.

«Поскольку потери, которые несут украинские боевики, невозможно восполнить из-за плотного огневого воздействия. Логистика противника здесь нарушена», — сказал Марочко.

Немногим ранее эксперт высказался об освобождении населенного пункта Дроновка. Он подчеркнул, что подобный шаг будет иметь серьезное значение. Поскольку в случае продвижения в сторону Платоновки удастся нарушить логистику ВСУ в северной части Северска.