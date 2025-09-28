Марочко: ВС России плотно бьют по последнему форпосту ВСУ возле Северска

Как отметил Марочко, ситуация в Дроновке для ВСУ складывается более чем прискорбная. Поскольку украинские боевики, будучи под плотным огнем, несут серьезные потери. Из-за этого Киев вынужден либо перебрасывать войска, либо передислоцировать их подальше от населенного пункта.