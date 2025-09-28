Гусев: Над Воронежем и двумя районами уничтожили 6 БПЛА

Силы ПВО минувшей ночью отразили атаку БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.
В небе над областным центром и двумя районами региона обнаружили и уничтожили шесть беспилотников.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА отменена в 9:33.
