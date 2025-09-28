Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: Над Воронежем и двумя районами уничтожили 6 БПЛА

Люди не пострадали.

Источник: АиФ Воронеж

Силы ПВО минувшей ночью отразили атаку БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.

В небе над областным центром и двумя районами региона обнаружили и уничтожили шесть беспилотников.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА отменена в 9:33.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше