Лебедев сообщил об ударах по объектам ВСУ в Киевской и Сумской областях

Объекты ВСУ в Киеве, Киевской и Сумской областях подверглись ударам, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В Киеве и Киевской области были поражены средства противовоздушной обороны (ПВО) и военные склады.
«Киев и Киевская область — не менее 20 эпизодов. Удары волнами беспилотников и ракет, сериями по 10−20 аппаратов. Основные направления — объекты ПВО, военные склады, возможно, логистические базы», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
В городе Конотопе Сумской области были поражены склады украинских формирований с горюче-смазочными материалами. По данным координатора, по объектам в регионе было нанесено не менее девяти ударов.
Кроме того, целью стала военная инфраструктура на восточной окраине Сум. Также удары наносились по объектам ПВО в Днепропетровской области и Одесском районе.
Напомним, ранее, 28 сентября, украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, чтов Сумах на севере прогремел взрыв. В регионе объявили воздушную тревогу. Помимо этого, сирены сработали в Киеве, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.