Марочко не исключил удары ВСУ вглубь территории ЛНР на грядущей неделе

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Военный эксперт Андрей Марочко не исключил провокаций со стороны Вооруженных сил Украины и ударов со стороны противника вглубь территории региона на грядущей неделе.

Источник: РИА "Новости"

30 сентября в регионе отметят третью годовщину со дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

«К сожалению, у меня не радужные прогнозы на грядущую неделю. Украинские боевики будут пытаться наносить серьезные удары по Луганской Народной Республике: как по прифронтовым районам, так и по тыловым, с целью нанесения урона автозаправочным станциям для формирования дефицита ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ТАСС) на территории республики, так и энергосистеме», — сказал он.

Марочко отметил, что украинские войска, традиционно неся потери на фронтах, увеличивают количество ударов по ЛНР. На текущей неделе, напомнил собеседник агентства, противник обстрелял как западные окраины республики, так и нанес серию ударов по тыловым поселениям региона.