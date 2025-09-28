Марочко не исключил удары ВСУ вглубь территории ЛНР на грядущей неделе

«К сожалению, у меня не радужные прогнозы на грядущую неделю. Украинские боевики будут пытаться наносить серьезные удары по Луганской Народной Республике: как по прифронтовым районам, так и по тыловым, с целью нанесения урона автозаправочным станциям для формирования дефицита ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ТАСС) на территории республики, так и энергосистеме», — сказал он.