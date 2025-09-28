Один украинский БПЛА сбили над Самарской областью 28 сентября. Об этом сообщает Минобороны России.
Сообщение появилось в 7:24. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Средства ПВО ликвидировали дрон в ночные часы. Всего за ночь в стране сбили 41 БПЛА, больше всего над Курской областью.
