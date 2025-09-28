Командир мотострелкового взвода из Байкальска погиб в зоне СВО

Гэсэр Молокшонов родился 20 апреля 1981 года в Иркутске. В 1998 году мужчина окончил Байкальскую школу № 12, а в 2003 году — Бурятский государственный университет. После учёбы Гэсэра Молокшонова призвали на службу в Вооружённые Силы РФ, где он служил в пограничных войсках в Псковской области, а затем на западной границе страны в звании старшего лейтенанта.