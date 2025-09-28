Ричмонд
Командир мотострелкового взвода из Байкальска погиб в зоне СВО

Прощание с военнослужащим состоится 29 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Байкальска Гэсэр Молокшонов. Прощание с военнослужащим состоится 29 сентября в 9.30 в Парке Воинской Славы Байкальска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) мэра Слюдянского муниципального района Алексея Шульца.

Гэсэр Молокшонов родился 20 апреля 1981 года в Иркутске. В 1998 году мужчина окончил Байкальскую школу № 12, а в 2003 году — Бурятский государственный университет. После учёбы Гэсэра Молокшонова призвали на службу в Вооружённые Силы РФ, где он служил в пограничных войсках в Псковской области, а затем на западной границе страны в звании старшего лейтенанта.

После службы в армии мужчина вернулся в Байкальск. Гэсэр Молокшонов работал в администрации города, оператором на местном телеканале «БИТ-ТВ».

26 сентября 2022 года военнослужащего призвали в рамках частичной мобилизации и направлен в зону специальной военной операции, где стал командиром мотострелкового взвода. Гэсэр Молокшонов погиб при выполнении боевого задания. За свои подвиги мужчина был награждён медалью за боевые отличия.