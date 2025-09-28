ВС РФ ударили по военным аэродромам и ВПК Украины

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили в военном ведомстве.
