ВС РФ ударили по военным аэродромам и ВПК Украины

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили в военном ведомстве.

