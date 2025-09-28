Российские военные начали зачистку пригородной территории в Кировске

В Минобороны добавили, что в ходе наступательных действий бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны и бригадам нацгвардии в населенных пунктах Песчаное, Московка, Новосергеевка, Петровка Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман ДНР.