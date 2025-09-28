Ричмонд
Средства ПВО сбили 230 беспилотников и шесть управляемых авиабомб за сутки

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых авиабомб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, сообщили в ведомстве.

В ночь на 28 сентября над Россией уничтожили 41 беспилотник в восьми регионах. Над Курской областью — 12 БПЛА, десять — над Брянской областью. Восемь беспилотников — над Белгородской областью, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два — над Ростовской. Еще по одному БПЛА сбили над Новгородской и Самарской областями.

