Средства ПВО сбили 230 беспилотников и шесть управляемых авиабомб за сутки

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, сообщили в ведомстве.
В ночь на 28 сентября над Россией уничтожили 41 беспилотник в восьми регионах. Над Курской областью — 12 БПЛА, десять — над Брянской областью. Восемь беспилотников — над Белгородской областью, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два — над Ростовской. Еще по одному БПЛА сбили над Новгородской и Самарской областями.
