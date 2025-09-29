«Погрузили в машину, заломали»: экс-солдат ВСУ рассказал о силовой мобилизации на Украине

Один из насильно мобилизованных в ВСУ мужчин с позывным «Эстонец» поделился своей историей. Он рассказал, как его поймали на улице и «просто погрузили в машину» сотрудников ТЦК. Сейчас боец служит в добровольческом отряде имени Александра Матросова, выступая за ВС России, пишет РИА Новости.
Экс-солдат ВСУ сообщил, что к нему подошли на улице представители полиции. Он предъявил документы. Однако вскоре к мужчине подошли сотрудники ТЦК.
«Разговаривать со мной не стали, просто погрузили в машину, заломали. Потом уже, как они меня привезли на военно-врачебную комиссию, сказали, что я нахожусь в розыске, так как мне неоднократно приходили повестки. И уже через сутки я был на полигоне», — поделился боец «Эстонец».
Украинские СМИ сообщают, что вскоре «вся страна будет находиться в розыске». Это связано с резким изменением порядка воинского учета. Теперь в систему внесут всех мужчин возрастом от 25 до 60 лет.