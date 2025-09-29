«Погрузили в машину, заломали»: экс-солдат ВСУ рассказал о силовой мобилизации на Украине

«Разговаривать со мной не стали, просто погрузили в машину, заломали. Потом уже, как они меня привезли на военно-врачебную комиссию, сказали, что я нахожусь в розыске, так как мне неоднократно приходили повестки. И уже через сутки я был на полигоне», — поделился боец «Эстонец».