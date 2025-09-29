Украинский блогер Шарий заявил об обстреле Белгорода из жилой застройки Харькова

Боевики ВСУ, предположительно, атаковали Белгород с помощью реактивных систем залпового огня. Как утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, оружие было установлено в жилой застройке Харькова. Так он заявил в Telegram-канале.
По его данным, атаку осуществили вечером 28 сентября. Кадры из приложенного к посту видео свидетельствуют о расположении системы за жилым домом.
«Минут 20 назад из Харькова, тупо из черты города, отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода», — уведомил Анатолий Шарий.
Днем 28 сентября в Белгороде наблюдались значительные перебои в подаче электроэнергии. Региональные власти предприняли максимальные меры для того, чтобы обеспечить нужды населения и местных предприятий.