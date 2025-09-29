В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Внимание! В Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО на территории этих двух муниципалитетов были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
