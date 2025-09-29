Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Воронежской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Внимание! В Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО на территории этих двух муниципалитетов были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше