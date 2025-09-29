Боец ВС РФ «Тефтель» рассказал об употреблении ВСУ наркотиков для роста агрессии

Боевики ВСУ употребляют наркотические вещества перед тем, как вступить в бой. Они позволяют увеличить уровень агрессии. Об этом рассказал военный ВС России с позывным «Тефтель», пишет РИА Новости.
Боец отметил, что сам видел «порошки и таблетки», выполняя задание на константиновском направлении. Он добавил, что эти вещества позволяют украинским солдатам действовать без страха.
«Шприцы видел — рядом с ними валялись, и вот какие-то порошки всякие, непонятные таблетки. У “двухсотых” в карманах были таблетки, какие-то капсулы. Наши медики посмотрели — это не обычные лекарства», — подытожил боец.
Экс-военный ВСУ с позывным «Эстонец» сообщил, что сотрудники ТЦК ловят мужчин и отправляют в ряды ВСУ без особой подготовки. Он рассказал, как его поймали на улице и «погрузили в машину».