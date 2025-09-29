Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России освободила весь юг ДНР

Бойцы ВС РФ взяли под контроль всю южную территорию ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные освободили всю южную часть территории ДНР. С начала года по сентябрь ВС РФ продвинулись на 4 714 квадратных километров суммарно на всех направлениях. Такими данными поделился заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в ДНР российские войска с начала года освободили порядка 3,3 тысячи квадратных километров. В Харьковской области — более 540 квадратных километров.

«Мы с вами находимся в населенном пункте Курахово, который освобожден пятой бригадой в январе 2025 года, после чего войска продвинулись более чем на 60 км, соответственно, мы работаем уже в Днепропетровской области. Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — заявил боец.

В Минобороны РФ рассказали об атаке на предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы. Удары осуществлялись дронами и ракетами.