Армия России освободила весь юг ДНР

«Мы с вами находимся в населенном пункте Курахово, который освобожден пятой бригадой в январе 2025 года, после чего войска продвинулись более чем на 60 км, соответственно, мы работаем уже в Днепропетровской области. Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — заявил боец.