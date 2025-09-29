Армия России освободила весь юг ДНР

Российские военные освободили всю южную часть территории ДНР. С начала года по сентябрь ВС РФ продвинулись на 4 714 квадратных километров суммарно на всех направлениях. Такими данными поделился заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что в ДНР российские войска с начала года освободили порядка 3,3 тысячи квадратных километров. В Харьковской области — более 540 квадратных километров.
«Мы с вами находимся в населенном пункте Курахово, который освобожден пятой бригадой в январе 2025 года, после чего войска продвинулись более чем на 60 км, соответственно, мы работаем уже в Днепропетровской области. Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — заявил боец.
В Минобороны РФ рассказали об атаке на предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы. Удары осуществлялись дронами и ракетами.