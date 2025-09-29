Ричмонд
Эдуард Рыбаченок из Тулуна погиб в зоне СВО

Прощание с бойцом состоится 30 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Эдуард Рыбаченок из Тулуна погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с военнослужащим состоится 30 сентября 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.

Отпевание пройдёт в храме Святителя Луки Крымского.