Эдуард Рыбаченок из Тулуна погиб в зоне СВО

Эдуард Рыбаченок из Тулуна погиб в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с военнослужащим состоится 30 сентября 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.
Отпевание пройдёт в храме Святителя Луки Крымского.
Прощание с бойцом состоится 30 сентября.
