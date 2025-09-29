В ДНР за сутки не зафиксировали ни одного обстрела со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки не зафиксировали ни одного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.