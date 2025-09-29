В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки не зафиксировали ни одного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Ноль фактов вооружённых атак ВФУ (вооружённых формирований Украины)… Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — говорится в публикации.
Однако сутками ранее до этого вооруженные формирования Украины за сутки три раза атаковали Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории восемь боеприпасов. Две вооруженные атаки противник предпринял на горловском направлении, еще одну — на Красноармейском.
Вместе с тем, за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике ликвидировали 760 беспилотников ВСУ. При этом боевики Владимира Зеленского начали применять тактику комбинированных налетов.