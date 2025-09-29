На северском направлении в Донецкой Народной Республике обнаружили единственного выжившего из своего подразделения боевика ВСУ. Военные ВС России взяли его в плен. Как заявил сам солдат, вместе с ним на задание выходили порядка 20 человек, пишет РИА Новости.
Украинский военный сообщил, что его нашли бойцы РФ под Северском. Он прятался в укрытии. По словам боевика ВСУ, штурмовики спасли его от смерти.
«Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырех человек. Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход», — поделился пленный.
Как рассказал бывший боевик ВСУ, сотрудники ТЦК «погрузили» его в машину, когда мужчина шел по улице. К нему подошли сотрудники полиции и попросили документы. Затем подъехали и представители ТЦК.