Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балтийский флот ВМФ России провёл тактическое учение по борьбе с минами

Специальный механизм доставил к учебной мине взрывной заряд для её уничтожения в Финском заливе.

Балтийский флот ВМФ России провёл тактическое учение с группой кораблей, касающееся борьбы с минной опасностью, сообщила пресс-служба этого оперативно-стратегического объединения.

«На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведено плановое учение с разнородной минно-тральной группой по поиску и обезвреживанию миноподобных объектов в Финском заливе», — отмечается в сообщении.

В манёврах приняли участие базовый тральщик «Новочебоксарск» и противодиверсионный катер «П-474». В качестве цели была использована учебная мина, которая находилась на полигоне боевой подготовки в Финском заливе.

«Новочебоксарск» по прибытию на место произвёл постановку и проверку неконтактных тралов. После противоминной разведки корабль установил местонахождение условной мины. Её координаты были переданы на катер, который оснащён телеуправляемым подводным аппаратом «Марлин-350».

С помощью этого устройства провели дополнительное обследование взрывоопасного объекта. Также был задействован специальный механизм, на который прикрепили взрывной заряд. Его доставили к мине и осуществили подрыв.

Напомним, в середине сентября в рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025» Балтийский флот ВМФ России отработал действия по отражению атак безэкипажных катеров условного противника. Кроме того, силы указанного оперативно-стратегического объединения нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по морской мишени.