Балтийский флот ВМФ России провёл тактическое учение по борьбе с минами

Балтийский флот ВМФ России провёл тактическое учение с группой кораблей, касающееся борьбы с минной опасностью, сообщила пресс-служба этого оперативно-стратегического объединения.
«На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведено плановое учение с разнородной минно-тральной группой по поиску и обезвреживанию миноподобных объектов в Финском заливе», — отмечается в сообщении.
В манёврах приняли участие базовый тральщик «Новочебоксарск» и противодиверсионный катер «П-474». В качестве цели была использована учебная мина, которая находилась на полигоне боевой подготовки в Финском заливе.
«Новочебоксарск» по прибытию на место произвёл постановку и проверку неконтактных тралов. После противоминной разведки корабль установил местонахождение условной мины. Её координаты были переданы на катер, который оснащён телеуправляемым подводным аппаратом «Марлин-350».
С помощью этого устройства провели дополнительное обследование взрывоопасного объекта. Также был задействован специальный механизм, на который прикрепили взрывной заряд. Его доставили к мине и осуществили подрыв.
Напомним, в середине сентября в рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025» Балтийский флот ВМФ России отработал действия по отражению атак безэкипажных катеров условного противника. Кроме того, силы указанного оперативно-стратегического объединения нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по морской мишени.