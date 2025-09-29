Ричмонд
В Самарской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА

МЧС сообщило о введении предупреждения утром 29 сентября в 05:43.

Источник: Министерство обороны РФ

В Самарской области утром 29 сентября объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в 05:43 сообщило региональное управление МЧС.

Напомним, в воскресенье также вводилось предупреждение. Тогда в небе над областью силы ПВО сбили один БПЛА.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

UPD: В 7:52 МЧС сообщило об отбое опасности атаки БПЛА.

