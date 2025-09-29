В Самарской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА

В Самарской области утром 29 сентября объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в 05:43 сообщило региональное управление МЧС.
Напомним, в воскресенье также вводилось предупреждение. Тогда в небе над областью силы ПВО сбили один БПЛА.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
UPD: В 7:52 МЧС сообщило об отбое опасности атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше