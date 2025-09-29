Ричмонд
Экс-депутат Госдумы от Прикамья ушел на фронт

Алексей Бурнашов, депутат Государственной думы РФ в 2016—2021 годах, отправился в зону боевых действий.

Источник: Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Прикамье» несколько источников, господин Бурнашов заключил контракт с Минобороны. Часть собеседников утверждает, что он проходит службу в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола». Костяк этого подразделения составляют футбольные фанаты.

В 2022 году Алексей Бурнашов был осужден к 2,5 годам колонии общего режима за применение насилия и оскорбление представителя власти. Потерпевшими по делу были признаны сотрудники ГИБДД, которые остановили его автомобиль для проверки. В сентябре 2024 года Алексей Бурнашов освободился в связи с отбытием срока заключения.