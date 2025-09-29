Экс-депутат Госдумы от Прикамья ушел на фронт

В 2022 году Алексей Бурнашов был осужден к 2,5 годам колонии общего режима за применение насилия и оскорбление представителя власти. Потерпевшими по делу были признаны сотрудники ГИБДД, которые остановили его автомобиль для проверки. В сентябре 2024 года Алексей Бурнашов освободился в связи с отбытием срока заключения.